Идею введения четырехдневной рабочей недели поддерживают 44% россиян

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Одобрительно к идее введения в РФ четырехдневной рабочей недели относятся 44% россиян, среди сограждан в возрасте до 34 лет такую позицию занимают 52% респондентов, свидетельствуют данные Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в воскресенье в "Интерфакс".

Результаты исследования показали, что российские женщины чаще мужчин хотят работать не пять дней, как сейчас, а четыре - 48% и 40% респондентов соответственно.

Согласно опросу, чем выше зарплата, тем меньше у респондентов желания сокращать рабочую неделю: среди сограждан, зарабатывающих в месяц менее 50 тыс. рублей, за "четырехдневку" выступают 46% респондентов, среди опрошенных с доходом от 80 тыс. рублей эта доля составляет 37%.

Не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели каждый третий россиянин (34%), среди сограждан в возрасте от 45 лет такую позицию занимают 44%, отмечают в SuperJob.ru.

По данным опроса, мужчины в большей мере, чем женщины, не хотят "четырехдневки" - 40% и 29% респондентов соответственно.

Затрудняются дать оценку идее введения четырёхдневной рабочей недели 22% россиян, показывают результаты исследования.

Опрос был проведен 27 июня - 6 июля 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 328 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.