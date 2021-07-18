Бешеная енотовидная собака покусала ребенка в Новгородской области
Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Новгородские ветеринары впервые за три с лишним года зарегистрировали очаг бешенства, сообщил в воскресенье пресс-центр регионального правительства.
"Смертельно опасная инфекция зафиксирована в населенном пункте Петрово, где от укуса енотовидной собаки 16 июля пострадал ребенок", - говорится в информации властей.
Лабораторные исследования подтвердили предварительный диагноз. Ребенок проходит лечение. В очаге бешенства проводятся профилактические мероприятия. Домашние животные проходят обязательную вакцинацию. Готовится распоряжение о введении карантина.