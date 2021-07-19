Трое мужчин погибли под колесами поезда в Подмосковье

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Трое мужчин погибли под колесами поезда в подмосковном городе Ивантеевка в понедельник утром, возбуждено дело, сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По предварительным данным следствия, в понедельник около 7 часов утра трое мужчин, пытаясь взобраться на платформу станции Ивантеевка, попали под проходящий поезд "Фрязино - Москва".

"От полученных телесных повреждений пострадавшие скончались на месте происшествия", - добавили в управлении.