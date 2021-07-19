На достройку арктической платформы "Северный полюс" выделят больше 1 млрд рублей

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Правительство выделит дополнительно больше 1 млрд рублей на завершение строительства ледостойкой арктической платформы "Северный полюс", объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Прошу Росгидромет взять на контроль эту работу. Важно, чтобы в следующем году начались заводские ходовые испытания новой арктической платформы", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

По его словам, актуальность платформы растет в связи с глобальным потеплением: толщина льдов в последнее время существенно уменьшилась, а это давно не позволяет осуществлять научные экспедиции длительностью более года. Создаваемая платформа сможет располагаться как на льдах, так и в воде, а, кроме того, будет иметь возможность самостоятельного передвижения, объяснил премьер.

Он добавил, что на ней смогут работать больше человек, чем на обычных дрейфующих станциях.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов просил выделить Росгидромету из резервного фонда 1,082 млрд рублей на достройку (ЛСП) "Северный полюс", работы по которой начались в 2018 году. Министр объяснил, что строительство станции затянулось и оказалось дороже, поскольку ее окончательный облик и размеры "удалось сформировать только по результатам модельных испытаний".

"Произошло удорожание работ, поэтому на достройку, испытания и ввод в эксплуатацию требуется дополнительно 2,13 млрд рублей. 1,082 млрд предлагаем взять из резервного фонда. А дополнительные 1,052 млрд мы заявим в рамках подготовки бюджета на 2022 год. Эти деньги позволят завершить строительство и запустить ЛСП "Северный полюс" в работу в 2022 году", - говорил Козлов.

Изначально предполагалось, что строительство станции обойдется в 6,9 млрд рублей, теперь эта сумма превысила 9 млрд рублей, а ввод судна перенесли с 2020 на 2022 год.

Росгидромет определен государственным заказчиком и застройщиком ЛСП "Северный полюс". Платформу строят на Адмиралтейских верфях, ее готовность составляет 82%. ЛСП предназначена для проведения круглогодичных комплексных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Длина ЛСП составляет 67,8 м, ширина - 22,5 м, водоизмещение - около 7,5 тыс. тонн, мощность энергетической установки - не более 3,6 тыс. кВт, скорость - не менее 10 узлов.

Станция сможет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические наблюдения, двигаться во льдах без применения ледокола, принимать на свою вертолетную площадку тяжелые вертолеты типа Ми-8АМТ (Ми-17). Платформа будет вмерзать в лед и дрейфовать до двух лет.