Жителя Татарстана убило током в арендованном бассейне

Его жена находится в реанимации

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело после гибели мужчины от удара током в бассейне арендованного коттеджа в поселке Салмычи под Казанью и травмирования его жены. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану в понедельник.

Дело квалифицировано по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, несколько семей сняли на выходные коттедж в поселке Салмачи в Казани. Вечером 18 июля во время купания в бассейне смертельный удар электротоком получил 37-летний мужчина. В больницу с аналогичными травмами доставили также его супругу, она находится а реанимации.

Погибший первым нырнул в бассейн и скончался на месте. На помощь ему посмешила супруга, однако, схватившись за металлические поручни, женщина также получила сильный удар током. "Воздействие электричества" почувствовала и пытавшаяся ей помочь подруга, говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной утечки электрического тока в воду стала неисправность в подсветке бассейна", - отмечается в релизе.

Обстоятельства происшествия выясняются, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.