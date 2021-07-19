Прокурор потребовал взыскать с бывшего вице-губернатора Оренбуржья 6 млн руб. за квартиру

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Ленинский суд Оренбурга принял к производству иск прокурора региона к бывшему вице-губернатору Оренбурской области Вере Башировой по гражданскому делу о неосновательном обогащении.

Пресс-служба суда сообщает в понедельник, что

иск подан к бывшей чиновнице и членам ее семьи в интересах Оренбургской области, так как прокурор полагает, что ответчица незаконно приобрела право собственности на трехкомнатную квартиру, находившуюся в собственности региона. Прокурор считает, что по состоянию на октябрь 2010 года ответчики не нуждались в квартире, предоставляемой по договору социального найма.

"Истец просит суд (...) взыскать солидарно с Башировой и членов ее семьи неосновательное обогащение в виде стоимости квартиры в сумме 6 247 194 рубля", - отмечает суд.

В декабре 2020 года со ссылкой на управление СКР по региону сообщалось, что в отношении бывшего вице-губернатора Оренбургской области - заместителя председателя правительства региона по внутренней политике было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемая, имея в собственности пригодные для проживания объекты недвижимости, незаконно приобрела право на принадлежащее региону госимущество - трехкомнатную квартиру в Оренбурге. Стоимость жилья составила более 6 млн рублей. Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что фигурантом уголовного дела стала Баширова.

В 2013 году Баширова была назначена на пост первого заместителя руководителя аппарата регионального правительства, покинула должность зампреда правительства по внутренней политики в апреле 2019 года.

В прокуратуре Оренбургской области агентству уточнили, что уголовное дело находится в производстве СК.