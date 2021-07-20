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Суд вынес приговор двум жительницам Приморья по факту мошенничества

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор бывшему директору муниципального предприятия и предпринимательнице за мошенничество, которые похитили из бюджета поселка Зарубино в Приморье 1,2 млн руб., сообщает пресс-служба СКР по Приморскому краю.

Обеих признали виновными в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд назначил экс-директору наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима. Второй фигурантке назначено 1 год 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой, так как у обвиняемой есть малолетний ребенок.

Следователи выяснили, что в ноябре 2018 года бывшему директору МУП "Зарубино - ДВ" муниципалитет поручил принять меры и найти подрядчика для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и выделил на это деньги из бюджета.

"В связи с прекращением подачи питьевой воды в жилые дома по улице Молодежная в поселке Зарубино был объявлен режим ЧС", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СКР по Приморскому краю. Обвиняемая решила присвоить деньги и заключила с одной из местных предпринимательниц фиктивный муниципальный контракт на 1,2 млн руб. Деньги она перевела на счет подрядчика, однако работы по ремонту системы холодного водоснабжения так и не выполнили. Полученные средства подельницы разделили между собой и потратили по своему усмотрению.

Приморье СКР по Приморскому краю

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