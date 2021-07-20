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В аэропорту Владивостока сняли с рейса 2 пассажиров, устроивших ссору из-за места

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Командир самолета отказал в полете двум авиапассажирам, которые устроили в салоне воздушного судна в аэропорту Владивостока конфликт из-за места, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ДФО.

Самолет готовился к вылету по маршруту Владивосток - Москва, когда между двумя нетрезвыми пассажирами возникла ссора из-за посадочного места у иллюминатора, оба мужчины нарушали общественный порядок, нецензурно выражались.

Прибывшие на борт транспортные полицейские задержали и доставили в дежурную часть полиции жителей Ярославской области 30 и 56 лет.

В отношении обоих составлены административные протоколы по ст. 20.21 и ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения, мелкое хулиганство).

Владивосток МВД

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