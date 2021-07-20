В Красноярске снова открыли кафе для сусликов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - На острове Татышев на Енисее, в черте Красноярска, молодежная организация "Центр технического проектирования" открыла кафе для сусликов "СусликПаб". Представитель организации объяснил "Интерфаксу", что задача проекта - объяснить отдыхающим, чем сусликов категорически нельзя подкармливать.

Пока большинство заведений общепита закрывается, в Татышев-парке открылся "СусликПаб".



Кормить главных жителей острова можно только определенными продуктами, а еще фотографировать их. Замечательное кафе находится на центральной поляне. pic.twitter.com/RbOOVTknew — Rina (@MARK1_3) July 20, 2021

Красноярцы любят ездить отдыхать на остров Татышев, отметил он.

"Суслики за последние несколько лет стали настоящими символами не только острова, но и всего города. По данным ученых Сибирского Федерального университета, на острове проживает около 4 тысяч грызунов. Ну, а кормление сусликов - это любимая забава посетителей острова", - рассказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, суслик - это дикое животное и подкармливать их не нужно. Однако отдыхающие их кормят в том числе вредными для сусликов хлебом, чипсами и попкорном.

Идея паба для сусликов возникла в 2020 году. Активисты поставили на острове домик, на котором написали, какую еду сусликам категорически запрещено давать, а какую можно.

""СусликПаб" простоял все лето. Правда, однажды его разрушили вандалы, и мы его реставрировали, осенью кафе демонтировали на зимнее хранение (на время спячки сусликов), а в этом году приняли решение снова поставить", - сказал собеседник агентства.

В новом домике суслики "обедают за столиками", что очень нравится отдыхающим. На крыше паба размещены надписи-напоминания о рационе грызунов и о запретах.

Представитель организации объяснил, что "Центр технического проектирования" специализируется на техническом творчестве, и кафе полностью спроектировано в мастерских молодежного центра.