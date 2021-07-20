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Серная кислота разлилась из железнодорожной цистерны в Волгоградской области

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Разлив серной кислоты из цистерны грузового поезда произошел на станции Сарепта в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.

Пресс-служба Приволжской железной дороги сообщает, что в 12:16 обнаружена течь из цистерны с серной кислотой, расположенной в составе грузового поезда. Вагон отцепили и переместили на специальный путь. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет, говорится в сообщении.

Отмечается, инцидент не повлиял на движение поездов. К месту происшествия направлен пожарный поезд со станции Татьянка.

Волгоградская область

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