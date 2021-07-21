Бывший полковник УМВД Забайкалья осужден за незаконную слежку

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Бывший полковник полиции, экс-сотрудник УМВД Забайкальского края из руководящего состава осужден за незаконное отслеживание телефонных звонков и местоположение абонентов, сообщает региональное управление ФСБ России в среду.

"Начальник оперативно-розыскной части обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите, на основании сфальсифицированных материалов (...) получил санкцию суда на прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи", - говорится в сообщении.

Полученные сведения о телефонных соединениях граждан и местоположении аппаратов сотовой связи полицейский передавал третьим лицам. Забайкальский краевой суд признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и по ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений). Бывший полковник полиции приговорен к трем годам лишения свободы условно, а также лишен права занимать должности на государственной службе сроком на три года.

В отношении обвиняемого также ведется расследование уголовных дел по другим преступлениям.