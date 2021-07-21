В Башкирии девочка получила травму из-за сорванной ветром крыши ТЦ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Башкирии в селе Бижбуляук ветром сорвало крышу торгового центра на площади 80 квадратных метров, при этом травму получила девочка 2007 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пострадавшую доставили в больницу.

В пресс-службе уточнили, что в момент ЧП скорость ветра достигала 16 метров в секунду при порывах.

Кроме того, сильный ветер сорвал крышу частного гаража на общей площади 20 квадратных метров в населенном пункте Кенгер. Там никто не пострадал.