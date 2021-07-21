В Тюмени Renault сбил мальчика на самокате

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Тюмени легковая Renault во дворе многоквартирного дома на Московском тракте сбила мальчика, который выехал из подъезда на самокате. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП произошло во вторник вечером. Его обстоятельства устанавливаются.

По данным инспекторов, машина протащила восьмилетнего мальчика несколько метров и остановилась. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

У пострадавшего открытая черепно-мозговая травма, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе областного Департамента здравоохранения.

"Он в реанимации на ИВЛ, состояние оценивается как крайне тяжелое", - сказал сотрудник пресс-службы.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности тяжкий вред здоровью (ч.1 ст.264 УК), сообщили в областной прокуратуре. Прокурор области Владислав Московских взял расследование на контроль.