Группа "Дело" и "Роскосмос" придумают, как отслеживать железнодорожные контейнеры

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Группа "Дело" совместно с "Роскосмосом" разрабатывает технологию по отслеживанию перевозки контейнеров по железной дороге на территории России, сообщил журналистам президент группы "Дело" Сергей Шишкарев. Речь идет об отслеживании контейнеров через спутники.

"У нас есть опытные образцы установки так называемых трекеров на контейнеры, они проходят опытную эксплуатацию. Сейчас добиваемся соотношение цена-качество, чтобы слежение за грузом не превышало стоимости его перевозки", - сказал он.

По его словам, говорить о введении технологии в массовую эксплуатацию еще рано и на ее тестирование потребуется еще год или полтора.

Группа "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, в нем 70%, еще 30% - у государственной корпорации "Росатом".

Стивидорное направление бизнеса группы представлено холдингом "ДелоПортс" и Global Ports (крупнейший оператор контейнерных терминалов в России, 30,75% - у APM Terminals, free float - 20,5%, GDR торгуются на Лондонской фондовой бирже), транспортно-логистическое направление - мультимодальным транспортным оператором "Рускон" и ПАО "Трансконтейнер".