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ЦБ посоветовал банкам предупреждать вкладчиков об окончании срока депозита

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российским банкам следует предупреждать клиентов об окончании срока вклада, говорится в информационном письме Банка России.

Регулятор сообщил, что получает жалобы от вкладчиков, особенно часто от пожилых, о том, что их не всегда информируют о завершении срока вклада и условиях его пролонгации.

ЦБ рекомендует банкам извещать вкладчиков об истечении срока вклада не ранее чем за 14 календарных дней и не позднее чем за 3 календарных дня до даты истечения срока вклада.

При автоматическом продлении вклада ставка может снижаться вплоть до 0,001% годовых, а иногда средства могут просто переводиться на текущий счет, на который проценты не начисляются, подчеркнул регулятор.

ЦБ также советует оповещать клиентов о возможностях продлить вклад на прежних или новых условиях либо вернуть деньги с процентами, а также предупреждать о том, на каких условиях средства останутся в банке, если вкладчики не предпримут каких-либо действий.

Банк России

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