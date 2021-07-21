Минфин РФ подержал законопроект о системе гарантирования добровольных пенсий

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Минфин подготовил проект положительного отзыва правительства РФ на депутатский законопроект о создании системы гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) по аналогии с гарантированием пенсионных накоплений и банковских депозитов в размере 1,4 млн рублей.

Законопроект (№1185065-7) был внесен в парламент в июне главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и заместителем председателя Совета Федерации Николаем Журавлевым.

"Создание системы гарантирования сохранности средств пенсионных резервов окажет позитивное влияние в части обеспечения прав граждан на беспрепятственное получение негосударственных пенсий, что, в свою очередь, способно повысить для потребителей привлекательность пенсионных продуктов, предлагаемых НПФ, осуществляющими деятельность по НПО", - говорится в проекте отзыва, с которым ознакомился "Интерфакс".

При этом Минфин представил ряд замечаний, которые направил на рассмотрение в заинтересованные ведомства и ЦБ.

Так, согласно законопроекту, размер гарантийного возмещения рассчитывается исходя из суммы пенсионных взносов, фактически поступивших в фонд-участник и учтенных на счете участника по состоянию на дату наступления гарантийного случая. "При этом система гарантирования должна гарантировать сохранность не только внесенных пенсионных взносов, но и определенный доход от управления этими средствами", - говорится в отзыве.

Еще одно замечание касается процедуры отбора Агентством по страхованию вкладов (АСВ) фонда-участника для перевода гарантийного возмещения одновременно с передачей обязанности по выплате негосударственной пенсии. В законопроекте говорится, что в случае признания несостоявшимся конкурсного отбора фонда-участника, АСВ вправе принять решение о проведении повторного конкурсного отбора. Однако, как отмечают в Минфине, в законопроекте не определены основания принятия решения о проведении повторного конкурсного отбора. По мнению министерства, создается возможность необоснованного установления АСВ исключений из общего порядка.

Также, по мнению министерства, нуждается в уточнении процедура начисления процентов в случае, если были нарушены сроки перевода гарантийного возмещения в другой фонд-участник.

В рамках закона о банкротстве предлагается урегулировать, в какую очередь за счет средств пенсионных резервов удовлетворяются требования АСВ, приобретенные в результате перевода в другой фонд-участник сумм гарантийного возмещения.

"Кроме того, в связи с принятием законопроекта необходимо внесение изменений в Налоговый кодекс РФ в части установления особенностей исчисления и уплаты НДФЛ в отношении выплаты гарантированного возмещения, а также налога на прибыль организаций АСВ и НПФ", - говорится в заключении.

Законопроект планируется рассмотреть в Госдуме в ноябре. Предполагается, что он вступит в силу с 1 января 2023 года.