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В Петербурге вернут к штатной работе Мариинскую больницу и больницу святителя Луки

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Мариинская больница и больница святителя Луки в Петербурге с 26 июля прекратят принимать пациентов с коронавирусом и вернутся к штатной работе. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в среду.

Решение о выводе части стационаров из работы с COVID-19 было принято на заседании Межведомственного координационного совета по противодействию коронавирусу.

"Нагрузка на стационары, задействованные в борьбе с коронавирусом, снижается. Число госпитализаций еженедельно сокращается. Учитывая имеющийся резерв, принято решение вернуть два стационара к оказанию экстренной, высокотехнологичной и плановой медицинской помощи, востребованность в которой в городе высока", - цитирует пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

Эргашев добавил, что необходимый коечный фонд для пациентов с COVID-19 должен быть сохранен.

По состоянию на среду в Петербурге больных с коронавирусом и пневмониями лечат в 16 городских и восьми федеральных стационарах, где развернуто 11 097 коек, из которых свободно 2890 (26%). Перевод в штатный режим Мариинской больницы и больницы святителя Луки высвободит 922 койки.

В обоих стационарах сохранят инфраструктуру для быстрого перепрофилирования в инфекционные стационары, в случае необходимости коечный фонд для пациентов с коронавирусом также может быть увеличен более чем на 400 коек за счет резерва федеральных стационаров, уточнили в Смольном.

Петербург коронавирус

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