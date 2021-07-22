Первый замминистра природных ресурсов Хакасии стал фигурантом уголовного дела

Чиновник отправлен в отставку

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Хакасии Сергея Глушкова, сообщает пресс-центр республиканского правительства.

Замминистра подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному с использованием служебного положения, в крупном размере).

"Речь идет о растрате имущества в процессе ликвидации автономного учреждения. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия, министерство содействует следствию", - сказано в сообщении.

Замминистра освобожден от занимаемой должности, служебный контракт с ним расторгнут с 22 июля.