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В Удмуртии ввели режим ЧС из-за жары и засухи

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Власти Удмуртии ввели на территории региона режим чрезвычайной ситуации из-за жаркой погоды. Об этом сообщила вице-премьер - министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова.

"На территории всей Удмуртской Республики вводится режим ЧС по причине почвенной засухи", - написала она на своей странице в соцсети в пятницу.

По данным Абрамовой, в районах начинают работу группы по оценке прямых и потенциальных потерь, результаты которой должны быть представлены в Минсельхоз Удмуртии до 5 августа.

"Оценка потерь и их последствий будет основанием для принятия решений о необходимых мерах поддержки каждого предприятия и фермерского хозяйства, пострадавшего в результате ЧС", - отметила она.

Вице-премьер напомнила, что с конца апреля на территории Удмуртии были отмечены аномально жаркая погода с отклонением от суточной нормы до 16 градусов, крупный град – до 30 мм, ветер – до 28,4 м/с, почвенная засуха и суховей. Жара и отсутствие влаги не позволили обеспечить нужное развитие растений, из-за чего придется вести поиск семян на новый сезон. Также появилось большое количество насекомых-вредителей, которые практически свели к нулю работу по выращиванию рапса и овощей.

"На текущую дату убрано почти 19 тыс. гектаров зерновых на зерно с урожайностью 17 ц/га", - написала глава Минсельхоза Удмуртии.

При этом она посетовала, что начавшиеся в республике в последние дни дожди "уже не изменят ситуацию".

Удмуртия

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