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Свердловский губернатор сообщил о введении режима ЧС из-за засухи

Свердловский губернатор сообщил о введении режима ЧС из-за засухи
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Режим ЧС из-за засухи вводится в Свердловской области на 39 территориях, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Жара на Урале не отступает. Сегодня я был в Белоярском районе, смотрел, что происходит с нашими полями. Фермеры говорят, что урожай гибнет. Я принял решение с сегодняшнего дня ввести режим ЧС из-за засухи. Режим распространяется на 39 территорий", - написал он в своем инстаграме.

Губернатор также подчеркнул, что министру сельского хозяйства региона поручено оценить последствия от засухи и обратиться за помощью в правительство России, "так как ущерб уже превышает 4 млрд рублей".

Департамент информполитики Свердловской области уточнил, что губернатор ввел режим чрезвычайной ситуации регионального характера в 39 муниципалитетах, пострадавших из-за засухи. В основном это аграрные территории, где аномальная жара уничтожила часть будущего урожая.

В сообщении департамента также отмечается, что подобная мера, помимо заявки на федеральную поддержку, позволит аграриям избежать штрафов - возврата бюджетных субсидий из-за низкого урожая.

Всего в Свердловской области, по данным Свердловскстата, 94 муниципальных образования, среди них - 68 городских округов, пять муниципальных районов, пять городских поселений и 16 сельских.

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Республика Саха (Якутия)
Свердловская область Евгений Куйвашев

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