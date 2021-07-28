Власти Удмуртии призвали не вывозить зерно из региона из-за дефицита

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Власти Удмуртии констатируют дефицит зерна и рост его стоимости из-за почвенной засухи в регионах Поволжья. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики в среду.

"По мере наращивания темпов уборки зерновых и зернобобовых культур в республике все отчетливее становится тот факт, что потребуется много дополнительных усилий для того, чтобы сохранить хлебофуражный баланс в отрасли АПК", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ситуация усугубляется тем, что эта тенденция характерна для многих регионов Поволжья, в том числе для таких крупных производителей зерна, как Татарстан и Башкирия.

По данным Минсельхоза Удмуртии, дефицит зерна уже приводит к росту его стоимости: в настоящее время она составляет 17 руб./кг при 12-14 руб./кг на конец июля прошлого года и, по прогнозам, может достичь 22 руб./кг.

Отмечается, что мукомолы столкнулись с нехваткой зернового сырья для производства муки.

"Так, на ООО "Сарапульский комбинат хлебопродуктов" (единственное промышленное предприятие, представляющее мукомольную отрасль республики), отмечают, что уже 2 недели ведут активный поиск сырья, но эта работа пока не увенчалась успехом", - подчеркивает ведомство.

Пресс-служба уточняет, что готовая потребность комбината составляет не менее 120 тыс. тонн пшеницы и 30 тыс. тонн ржи. Только 2-3% этого объема обеспечивается предприятиями Удмуртии, поставляя зерно пшеницы 3-4 класса. В этом году таких поставок не предусматривается, у комбината также нет и запасов ржи.

При этом, по данным пресс-службы, в Татарстане при средней урожайности в 18,5 центнера с гектара (ц/га) обсуждается введение запрета местным производителям продавать зерно за пределы региона по цене ниже 18 руб./кг. Отмечается, что снижение произошло и в других соседних с Удмуртией регионах: "В Башкортостане средняя урожайность озимых зерновых составляет 18 ц/га, яровых – 12 ц/га, в Оренбургской области средний показатель – 18 ц/га, в Кировской – 17,5 ц/га, Ульяновской – 22 ц/га, Мордовии – 26,5 ц/га против прошлогодних 49,2 ц/га".

Пресс-служба сообщает, что в настоящее время Сарапульский хлебокомбинат для пополнения сырьевых запасов выходит на более дальние регионы – Самарскую, Саратовскую области и т.д. При этом комбинат готов увеличивать мощности по переработке ржи и планирует выйти на рынок Киргизии, где зерно ржи очень востребовано.

Отмечается, что среди других ожидаемых проблем сельзхозпроизводителей – недостаток фуражного зерна на кормовые цели в зимний период, семенного материала для проведения сева озимых культур и ярового сева в 2022 году. Со ссылкой на вице-премьера - министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольгу Абрамову сообщается, что в 2020 году в республике были намолочены рекордные 703 тыс. т, в чистом весе урожай зерна составил 690 тыс. т. В текущем году валовый сбор зерна в весе после доработки ожидается на уровне 458 тыс. т.

"При этом только общая потребность в фуражном зерне для кормления имеющегося поголовья животных и птицы составляет 497 тыс. т, а в семенах сельхозкультур - ежегодно 120 тыс. т", - уточнила Абрамова.

"Дефицит зернофуража по отрасли, по нашей оценке, может составить 130-140 тыс. т. Только недобор зерна на кормовые цели при нынешних рыночных ценниках выливается в порядка 2 млрд рублей", - отметила она.

Министр добавила, что недостаточный сбор урожая ожидается и по масличным, в том числе по рапсу, на который многие сельхозпроизводители в текущем сезоне сделали ставку.

"Мы сегодня настоятельно призываем наших сельхозпроизводителей полностью исключить реализацию свежеобмолоченного зерна и что особенно – вывозить его за пределы республики", - заявила Абрамова, подчеркнув, что необходимо прежде всего закрыть дефицит внутри Удмуртии.

По ее словам, власти республики окажут сельхозпроизводителям дополнительную поддержку.

Ранее, 23 июля, сообщалось, что в Удмуртии введен режим ЧС из-за почвенной засухи на фоне долгой аномальной жары. Подобные режимы были введены на территории и некоторых других регионов Поволжья.