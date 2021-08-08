Ученые обнаружили в вечной мерзлоте в Якутии двух пещерных львят

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Группа международных ученых обнаружила двух львов ледникового периода в вечной мерзлоте в Якутии. Тела пещерных львят являются одними из наиболее хорошо сохранившихся доисторических животных, сообщает NBC News.

Ученые считают, что пещерные львята, названные Борисом и Спартой, бродили по степи на территории нынешней восточной Руси тысячи лет назад. Они были найдены в Якутской области. Считается, что львятам было около месяца или двух, когда они умерли. Они были размером с взрослую домашнюю кошку. Углеродный анализ показал, что Борис и Спарта мумифицировались примерно в одном и том же месте за тысячи лет друг от друга. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Quatenary, Борису около 43 тыс. 448 лет, а Спарте - 27 тыс. 962 года.

Центр палеогенетики Стокгольмского университета написал в своем твиттере, что Спарта "возможно, является самым хорошо сохранившимся животным #iceage, когда-либо найденным!"

Пещерные львы, или Panthera spelaea, когда-то жили на большей части Евразии, прежде чем вымерли около 10 тысяч лет назад.