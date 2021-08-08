Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:10Заразились
на 07.08В России 6 424 884+22 320В мире 201 746 214+821 309
Лёгкая атлетика13:35Женщины, Финал  Россия Австралия УкраинаПодробнееВолейбол15:15Мужчины, Финал  Франция РоссияПодробнееСинхронное плавание13:30Женщины, Финал  Россия Китай УкраинаПодробнееБорьба13:30Мужчины, Финал  Россия СШАПодробнее

Ученые обнаружили в вечной мерзлоте в Якутии двух пещерных львят

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Группа международных ученых обнаружила двух львов ледникового периода в вечной мерзлоте в Якутии. Тела пещерных львят являются одними из наиболее хорошо сохранившихся доисторических животных, сообщает NBC News.

Ученые считают, что пещерные львята, названные Борисом и Спартой, бродили по степи на территории нынешней восточной Руси тысячи лет назад. Они были найдены в Якутской области. Считается, что львятам было около месяца или двух, когда они умерли. Они были размером с взрослую домашнюю кошку. Углеродный анализ показал, что Борис и Спарта мумифицировались примерно в одном и том же месте за тысячи лет друг от друга. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Quatenary, Борису около 43 тыс. 448 лет, а Спарте - 27 тыс. 962 года.

Центр палеогенетики Стокгольмского университета написал в своем твиттере, что Спарта "возможно, является самым хорошо сохранившимся животным #iceage, когда-либо найденным!"

Пещерные львы, или Panthera spelaea, когда-то жили на большей части Евразии, прежде чем вымерли около 10 тысяч лет назад.

Якутия

Новости по теме

Новости

Норовирус стал причиной госпитализации детей из поезда Мурманск-Адлер

Норовирус стал причиной госпитализации детей из поезда Мурманск-Адлер

Больница Туапсе приняла 36 детей с поезда "Мурманск-Адлер" после вспышки инфекции

Залповый выброс нефти произошел при заправке танкера под Новороссийском

Что произошло за день: суббота, 7 августа

Детей с поезда "Мурманск-Адлер" после вспышки инфекции поместят на карантин

Врачи рассказали о состоянии отравившихся в поезде "Мурманск-Адлер" детей

Массовое отравление детей произошло в поезде Мурманск - Адлер

В России выявили еще 22 320 случаев COVID-19

В России выявили еще 22 320 случаев COVID-19

Еще нескольким селам в Якутии угрожают лесные пожары

Еще нескольким селам в Якутии угрожают лесные пожары

Пожар в Якутии подступает к резервному парку нефтебазы "Саханефтегазсбыт"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');