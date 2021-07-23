Арестован подозреваемый в хищении картины "Зимняя панорама Петербурга"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге Куйбышевский суд арестовал до 20 сентября Адама Янова, подозреваемого в краже картины Александра Беггрова "Зимняя панорама Петербурга" (1910) из офиса ООО "Нева Транзит", сообщила пресс-служба городских судов.

По версии следствия, в 2010 году он вступил в сговор с неустановленными лицами. И в апреле они похитили картину под предлогом ее покупки. Суд оценил полотно в 24,7 млн рублей. По факту возбуждено дело о мошенничестве.

С 2015 года Янов был в розыске.

В МВД Петербурга утром 23 июля сообщили, что в Москве по делу о краже этой картины был задержан 53-летний уроженец Азербайджана.

"Коммерсантъ" уточняет, что задержанный известен также как Ашот Хачиян. Он был основателем и руководителем Интеллект-банка, у которого отозвали лицензию в 2001 году, а также был спонсором телешоу "Что? Где? Когда?". Картина была похищена у антиквара Геннадия Тюхменева.

Александр Беггров (1841-1914) - русский живописец-маринист, акварелист, академик и почётный член Императорской академии художеств, член Товарищества передвижных художественных выставок, сын акварелиста и литографа Карла Беггрова.

Украденная картина выполнена маслом на холсте и имеет размеры 62,5 на 98 см.