ЦБ изменил порядок определения ставки в рамках поддержки МСП

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что изменил порядок определения процентной ставки в рамках механизмов поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), с 26 июля 2021 года эта ставка будет равна ключевой ставке, уменьшенной на 1,5 процентного пункта (п.п.).

С 23 марта 2020 года эта ставка была установлена на фиксированном уровне в 4% годовых.

Банк России с 26 июля повысит ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - с 5,5% до 6,5%. Таким образом, ставка по кредитам в рамках поддержки МСП вырастет до 5%.

"Изменение порядка определения процентной ставки сохранит текущий уровень льготности этих механизмов неизменным (текущий фактический спред между ставкой по указанным механизмам и действующей ключевой ставкой также составляет 1,50 процентного пункта)", - отмечает ЦБ.

Банк России подчеркивает, что в дальнейшем может пересмотреть порядок определения ставки по поддержке МСП, а также иные параметры этого механизма с учетом складывающихся и прогнозируемых денежно-кредитных условий в экономике.

Процентная ставка по ранее предоставленным кредитам в поддержки МСП не изменяется.