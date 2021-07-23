Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:30Заразились
на 23.07В России 6 078 522+23 811В мире 192 573 994+568 919

ЦБ изменил порядок определения ставки в рамках поддержки МСП

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что изменил порядок определения процентной ставки в рамках механизмов поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), с 26 июля 2021 года эта ставка будет равна ключевой ставке, уменьшенной на 1,5 процентного пункта (п.п.).

С 23 марта 2020 года эта ставка была установлена на фиксированном уровне в 4% годовых.

Банк России с 26 июля повысит ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - с 5,5% до 6,5%. Таким образом, ставка по кредитам в рамках поддержки МСП вырастет до 5%.

"Изменение порядка определения процентной ставки сохранит текущий уровень льготности этих механизмов неизменным (текущий фактический спред между ставкой по указанным механизмам и действующей ключевой ставкой также составляет 1,50 процентного пункта)", - отмечает ЦБ.

Банк России подчеркивает, что в дальнейшем может пересмотреть порядок определения ставки по поддержке МСП, а также иные параметры этого механизма с учетом складывающихся и прогнозируемых денежно-кредитных условий в экономике.

Процентная ставка по ранее предоставленным кредитам в поддержки МСП не изменяется.

Банк России МСП

Новости

Движение на федеральной трассе в Сочи остановили из-за залпового ливня

Пандемия коронавируса

РФПИ заверил, что пересмотр соглашения о поставках "Спутника V" Аргентине не обсуждается

Wildberries попала под санкции Украины

Пандемия коронавируса

Минтруд рекомендовал работодателям обеспечить, чтобы 80% персонала имели иммунитет к COVID-19

Что произошло за день: пятница, 23 июля

В реестр СМИ-иноагентов внесли 5 журналистов и издание The Insider

В реестр СМИ-иноагентов внесли 5 журналистов и издание The Insider

На торги выставлен узел учета, через который в "Дружбу" попала грязная нефть

На торги выставлен узел учета, через который в "Дружбу" попала грязная нефть

В больнице под Брянском уничтожали вакцину и подделывали справки о прививках

"Яндекс" устранил сбои в работе своего почтового сервиса

"Яндекс" устранил сбои в работе своего почтового сервиса

Набиуллина сообщила о первых признаках ослабления инфляции

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');