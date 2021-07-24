Правительство утвердило правила выдачи инфраструктурных бюджетных кредитов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российские регионы смогут получить льготные бюджетные кредиты на развитие инфраструктуры, соответствующее постановление подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

Решение принято по поручению президента РФ Владимира Путина.

"Федеральные средства будут предоставляться на возвратной основе по ставке 3% годовых на срок не менее 15 лет. Погашение кредита стартует с третьего года после его получения, что дополнительно снизит нагрузку на региональные бюджеты. Для того, чтобы получить такую финансовую поддержку, региону необходимо принять участие в отборе проектов", - сообщила пресс-служба правительства в субботу.

Правила проведения отбора готовятся к подписанию. Федеральные средства могут быть потрачены, например, на проектирование, строительство или реконструкцию коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры. Займы также можно направить на приобретение городского транспорта и другие цели, связанные с развитием территорий.

Ожидается, что к 2024 году объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей.

Как отметил на заседании правительства 15 июля Мишустин, такие займы позволят увеличить объемы строительства новых жилых домов, больниц, школ, спортивных сооружений и дорог, обеспечат обновление жилищно-коммунального хозяйства. Это позволит улучшить качество жизни граждан, даст дополнительный импульс развитию экономики на местах.

Инфраструктурные бюджетные кредиты - один из инструментов регионального развития. Этой теме была посвящена значительная часть отчета Мишустина в Госдуме 12 мая.