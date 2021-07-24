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Плацкартные вагоны капсульного типа появятся на сети РЖД к 2023 году

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Плацкартные вагоны капсульного типа появятся на сети ОАО "Российские железные дороги" к 2023 году.

"Собрали замечания после того, как был выставлен макет (подвижного состава - ИФ), передали на завод - сейчас они поработают. Наверное, в следующем году получим первый экземпляр. Не в эксплуатацию - в физике он будет", - сообщил журналистам в субботу замглавы РЖД Дмитрий Пегов.

В свою очередь заместитель генерального директора АО "Трансмашхолдинг" (производитель вагонов) Александр Лошманов уточнил, что речь идет о декабре следующего года. "В "железе" мы планируем в I квартале 2022 года отправить его на сертификационные испытания, и к концу 2022 года, мы предполагаем, уже первый вагон поедет", - сказал он.

Пегов добавил, что к 2023 году будет получен пилотный образец вагона. Как заявил топ-менеджер "поезд (из них - ИФ), наверное, мы сформируем через какое-то время".

РЖД показала плацкарт будущего

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РЖД Дмитрий Пегов

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