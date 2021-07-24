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Лобовое столкновение автомобилей привело к гибели трех человек в Ленобласти

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись в Лужском районе Ленинградской области в субботу, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

В результате ДТП погибли три человека: двое водителей и пассажир. Еще двое пассажиров с травмами госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, говорится в сообщении.

По предварительным данным дорожной полиции, в 17:19 по московскому времени на 12-м км трассы Жельцы-Торковичи водитель автомобиля Chevrolet Lacetti неверно выбрал скорость движения и дистанцию и, не справившись с управлением, влетел в двигавшийся по встречной полосе Peugeot.

Ленинградская область

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