Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с "КАМАЗом" в Подмосковье, сообщает областная полиция в субботу.

Согласно сообщению, все погибшие находились в легковом автомобиле.

Авария произошла около 20:10 по московскому времени на 20-м километре автодороги Коломна - Сельниково в районе деревни Нестерово Коломенского городского округа. Автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗом, отметили в областном главке МВД.

"На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД, обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в ведомстве.