Дельтапланерист разбился насмерть в Башкирии

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Дельтапланерист погиб в Учалинском районе Башкирии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в воскресенье.

"В 09:40 по Москве 25 июля в Учалинском районе на расстоянии пяти километров от населенного пункта Старобайрамгулово на горе Кумас произошло падение дельтаплана без мотора. В 10:40 констатирована смерть дельтапланериста", - говорится в сообщении.

Личность погибшего устанавливается. На месте происшествия работают экстренные службы.