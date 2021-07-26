Крупнейшая добычная дочка "Газпрома" вернула обсервацию для непривитых вахтовиков

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшая по объему добычи газа дочерняя компания "Газпрома" ООО "Газпром добыча Ямбург" с 1 августа вводит обязательную вакцинацию для непривитых сотрудников, сообщила компания в соцсетях.

"Работники, не прошедшие вакцинацию, в том числе имеющие медицинские противопоказания, и не имеющие справки о наличии иммуноглобулина G (IgG) выше пограничных значений давностью не более 3 месяцев, допускаются к заезду на вахту после прохождения обсервации и при наличии отрицательного ПЦР-теста, выполненного не более чем за 3 дня до выхода на работу", - сообщила компания.

С начала июля, как сообщалось, власти ЯНАО требовали от невакцинированных граждан при въезде в регион авиа- и железнодорожным транспортом результаты ПЦР-теста, проведенного и полученного не более чем за 3 календарных дня до прибытия.

Также, согласно новому порядку заезда вахтовиков "Газпром добыча Ямбург", лица, имеющие сертификаты профилактической прививки от COVID-19, допускаются к заезду на вахту без предъявления ПЦР-теста.

Работники, привитые только первым компонентом вакцины, или имеющие справки о наличии иммуноглобулина G (IgG) выше пограничных значений давностью не более 3 месяцев, допускаются к заезду на вахту при наличии отрицательного ПЦР-теста, выполненного не более чем за 3 дня до прибытия.