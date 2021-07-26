Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:01Заразились
на 25.07В России 6 126 541+24 072В мире 194 123 828+392 921

Крупнейшая добычная дочка "Газпрома" вернула обсервацию для непривитых вахтовиков

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшая по объему добычи газа дочерняя компания "Газпрома" ООО "Газпром добыча Ямбург" с 1 августа вводит обязательную вакцинацию для непривитых сотрудников, сообщила компания в соцсетях.

"Работники, не прошедшие вакцинацию, в том числе имеющие медицинские противопоказания, и не имеющие справки о наличии иммуноглобулина G (IgG) выше пограничных значений давностью не более 3 месяцев, допускаются к заезду на вахту после прохождения обсервации и при наличии отрицательного ПЦР-теста, выполненного не более чем за 3 дня до выхода на работу", - сообщила компания.

С начала июля, как сообщалось, власти ЯНАО требовали от невакцинированных граждан при въезде в регион авиа- и железнодорожным транспортом результаты ПЦР-теста, проведенного и полученного не более чем за 3 календарных дня до прибытия.

Также, согласно новому порядку заезда вахтовиков "Газпром добыча Ямбург", лица, имеющие сертификаты профилактической прививки от COVID-19, допускаются к заезду на вахту без предъявления ПЦР-теста.

Работники, привитые только первым компонентом вакцины, или имеющие справки о наличии иммуноглобулина G (IgG) выше пограничных значений давностью не более 3 месяцев, допускаются к заезду на вахту при наличии отрицательного ПЦР-теста, выполненного не более чем за 3 дня до прибытия.

Газпром ЯНАО

Новости

Семью адмирала ВМФ нашли зарезанной в Петербурге

РЖД возобновили продажу билетов на следующие по Транссибу поезда

Etalon решила купить имущественный комплекс "Электрозавода" в Москве

Суд вновь направил якутского шамана Габышева на принудительное лечение

Суд вновь направил якутского шамана Габышева на принудительное лечение

"ЭкоНива" попросила суд расторгнуть опционные соглашения с РСХБ

Рубль в понедельник утром незначительно снижается к доллару и евро

Рубль в понедельник утром незначительно снижается к доллару и евро

Мишустин обсудит с Путиным создание свободной таможенной зоны на Курилах

Мишустин в ходе поездки на Дальний Восток посетит остров Итуруп

Мишустин в ходе поездки на Дальний Восток посетит остров Итуруп

Что произошло за день: воскресенье, 25 июля

Следующий авиасалон МАКС состоится в июле-августе 2023 года

Следующий авиасалон МАКС состоится в июле-августе 2023 года
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');