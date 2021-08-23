"Газпром добыча Ямбург" ввела новые правила заезда на вахту из-за COVID-19

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Крупнейшая добычная дочерняя компания "Газпрома" - ООО "Газпром добыча Ямбург" - с 15 сентября введет новые правила допуска к работе после межвахтового отдыха, отпуска или командировки, сообщила корпоративная газета предприятия.

Теперь те, у кого будет справка о наличии антител к коронавирусу, должны будут проходить обсервацию перед вахтой. Для заезда на вахту рабочим нужно будет предъявить медицинский документ о перенесенном за последние полгода COVID-19, это может быть выписка из истории болезни, амбулаторной карты, справка, оформленная по требованиям Минздрава, или QR-код, полученный через портал госуслуг, объяснил замглавврача медсанчасти предприятия Дмитрий Марченко.

Он объяснил, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов 23 июля изменил правила въезда в регион, исключив результат теста на антитела из перечня необходимых документов. Компания привела свои правила в соответствие с региональными требованиями, объяснил Марченко.

Рабочие с сертификатом о сделанной прививке от коронавирусной инфекции будут допускаться на вахту без ПЦР-тестов. Тех, кто успел привиться одной дозой вакцины, будут пускать к заезду при наличии отрицательного ПЦР-теста, выполненного не более чем за три календарных дня до прибытия на вахту.

Не привитые и не переболевшие COVID-19 будут допускаться к вахте после обсервации.

По данным Марченко, на 16 августа в компании завершили вакцинацию более 50% сотрудников.

"Если в прошлом году, в ноябре, на пике у нас были дни, когда наблюдалось порядка 550 больных и изолированных, то сегодня их число не превышает 20", - сказал он.

"Газпром добыча Ямбург" с 1 августа ввела обязательную вакцинацию для сотрудников.