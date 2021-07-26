В Иркутске создали робота для очень быстрой сварки больших трубопроводов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) на российско-китайском конкурсе "Кубок будущего" представили робота для автоматической сварки неповоротных кольцевых швов, сообщает пресс-служба вуза.

"Робот производит сварку предизолированных труб диаметром от 273 мм и в каналах, что невозможно для конкурентов из-за габаритов", - говорится в сообщении.

Комплекс позволяет использовать до 4 сварочных горелок одновременно. С учетом технологии сварки время сварки труб большого диаметра может сокращаться в 10-15 раз, отмечает вуз.

Кроме того, комплекс может автоматически или по команде оператора изменять угол наклона и высоту сварочной горелки в процессе сварки.

ИРНИТУ отмечает, что цена робота-сварщика в среднем ниже на 30%, чем у аналогов.

"Кубок будущего" – это конкурс, где эксперты рассматривают проекты в области big-data, интеллектуального производства и высокотехнологичного оборудования, биомедицины и медицины, защиты окружающей среды. Общий фонд конкурса "Кубок будущего" составляет 25,5 млн юаней. Победители финала получат 3 млн юаней (34,5 млн рублей).