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Tesla создает робота, который освободит людей от монотонной работы и шопинга

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Tesla Inc. планирует создать робота-гуманоида, который сможет выполнять однообразную работу вместо людей, заявил глава компании Илон Маск на Дне искусственного интеллекта Tesla.

По его словам, уже в 2022 году может быть готов прототип робота, который избавит людей от выполнения "опасных, монотонных и скучных" действий, например, от необходимости наклоняться, чтобы поднять что либо, или ходить в магазин за продуктами.

"Фактически в будущем люди смогут выбирать, делать физическую работу или нет", - сказал Маск.

Робот Tesla Bot, рост которого составит порядка 173 см, а масса - 57 кг, сможет поднимать 68 кг веса. Он будет основан на тех же технологиях, которые Tesla использует в своих автомобилях.

Применение таких роботов может полностью изменить экономику, устранив проблемы с рабочей силой, считает Маск.

Представляя Tesla Bot, Маск вышел на сцену вместе с человеком, одетым роботом, пишет The Wall Street Journal. Маск часто использует какие-нибудь приемы, чтобы привлечь внимание к продуктам Tesla, однако далеко не всегда его планы и прогнозы сбываются.

Акции Tesla прибавляют в цене 0,5% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость опустилась на 4,6%.

Tesla Илон Маск

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