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Вице-премьер Хуснуллин назначен куратором Росреестра

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин будет курировать деятельность Росреестра, сообщила его пресс-служба.

"Согласно распределению обязанностей, утвержденному председателем правительства Михаилом Мишустиным, координацию деятельности Росреестра будет осуществлять Марат Хуснуллин", - говорится в сообщении.

В задачи куратора будет входить продолжение работы над национальной системой пространственных данных. Актуализация этих данных позволит ускорить и упростить регистрацию объектов недвижимости.

"Мы должны перевести работу в электронный вид и создать условия для постановки участка на кадастровый учет и регистрации прав на него за один день в электронном виде", - сказал Хуснуллин.

Росреестр анализирует эффективность использования федеральных земель и вовлечения их в оборот, в том числе под жилищное строительство.

"За последний год по инициативе Росреестра принят ряд нормативно-правовых актов, направленных на снятие административных барьеров в сфере строительства. Совместно с регионами выявлено более 100 тысяч гектаров земли для вовлечения в оборот", - информировал вице-премьер.

В частности, на публичной кадастровой карте создан сервис "Земля для стройки" с информацией о свободных земельных участках, наиболее востребованные выписки теперь можно получить через портал госуслуг, идет работа по обновлению данных в ЕГРН, сообщил глава Росреестра Олег Скуфинский.

К концу года работы по созданию единой электронной картографической основы (ЕЭКО) страны планируется завершить примерно на 40%. ЕЭКО – федеральный государственный информационный ресурс, содержащий систематизированную совокупность пространственных данных о территории РФ. В ЕЭКО включены материалы, созданные по единым для всей территории России правилам, обеспечивающим их общедоступность и предоставление в цифровой форме.

Создание ЕЭКО осуществляется путем объединения исходных материалов в базу данных и ее преобразование в формат, обеспечивающий возможность работы с ним государственной информационной системы ведения ЕЭКО – ФГИС ЕЭКО. Срок реализации проекта – 2019-2024 гг.

Марат Хуснуллин Росреестр

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