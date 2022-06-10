В России запустят национальную систему пространственных данных

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Правительство утвердило положение о Национальной системе пространственных данных, ее должны запустить к 2024 году, сообщает сайт кабинета министров. Положение утверждено постановлением от 7 июня.

Создание системы предусматривает объединение на одной цифровой платформе информации о земле и недвижимости, в том числе о правах и кадастровой оценке, а также пространственных данных. Чиновники считают, что это ускорит и упростит получение госуслуг в сфере регистрации прав на землю и недвижимость для бизнеса и граждан. Также система повысит эффективность использования земель, упростит процессы сбора данных для принятия управленческих решений, позволит более комплексно подходить к вопросам территориального планирования и пространственного развития, проектирования и строительства объектов.

Пока данные о земле, недвижимости, лесных, водных и других объектах хранятся разрознено, в разных государственных информационных системах, а это осложняет получение актуальных пространственных данных, отметили в правительстве.

Предполагается, что система будет запущена к 2024 году и будет обеспечено ее взаимодействие с 20 регионами. Для этого до конца 2022 года Росреестр должен утвердить требования к форматам информации, которая будет размещаться в системе.

Росреестру также получено обеспечить использование результатов эксперимента 2021 года по созданию в некоторых регионах единого информационного ресурса о земле и недвижимости, и обеспечить проведение опытной эксплуатации новой системы до конца 2023 года.

К 2030 году интеграция пространственных данных и информационных систем с цифровой платформой должна быть обеспечена уже для всех регионов.