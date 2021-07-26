Около красноярской больницы нашли подозрительный котлован с отходами

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Информацию жителя Красноярского края о котловане с отходами изучат в рамках проверки о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону и Республике Хакасия.

Местный житель сообщил в информационный центр СК России, что в районе Нагорновской участковой больницы в поселке Причулымский Ачинского района Красноярского края обнаружен котлован с бытовыми отходами и веществом черного цвета, похожим на мазут. При этом уполномоченными органами работа по его ликвидации практически не проводилась. Загрязненный участок почвы находится около медицинского учреждения, объект не огражден и доступ к нему не ограничен.

В настоящее время проверяется, есть ли нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов (часть 1 статьи 247 УК РФ), говорится в пресс-релизе.