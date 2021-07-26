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К Беглову обратились из-за жалоб медиков на отказ в ковидных выплатах

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов вновь начал получать жалобы на отказы в единовременных выплатах медикам, заразившимся коронавирусом, сообщает аппарат омбудсмена.

Отмечается, что обращения приходят от сотрудников как стационарных, так и амбулаторных учреждений здравоохранения федерального подчинения. Причиной жалоб стало изменение условий предоставления единовременных выплат в 2021 году.

Отмечается, что согласно февральскому постановлению городского правительства №84, право на выплату теперь имеют только медики из организаций, подведомственных комитету по здравоохранению и администрациям районов Петербурга, а также из перепрофилированных под коронавирус федеральных учреждений.

Омбудсмен написал губернатору Александру Беглову о правах медиков из неперепрофилированных федеральных учреждений, которые тоже заражаются коронавирусом от пациентов.

Шишлов порекомендовал руководству Петербурга соответствующим образом изменить постановление №84.

В случае заболевания коронавирусом в Петербурге медикам выплачивают по 300 тыс. рублей, в случае наступившей инвалидности - 500 тыс. рублей, в случае смерти его родственникам выплачивают 1 млн рублей.

Петербург коронавирус Александр Беглов

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