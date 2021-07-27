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Лесные пожары на площади свыше 350 тыс. га за сутки потушили в Якутии

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Более 130 природных пожаров полыхают в Якутии, за сутки потушили 34 возгорания, сообщил председатель Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) Дмитрий Лепчиков.

"Ситуация с лесными пожарами на территории республики остается напряженной. На сегодняшний день действует 135 пожаров, проводятся работы по тушению 48 лесных пожаров общей площадью 516 тысяч гектаров", - сказал Лепчиков во вторник журналистам.

За прошедшие сутки локализовано 13 лесных пожаров на территории 78 тыс. га, потушено 34 лесных пожара на площади 352 тысяч гектаров, сообщил Лепчиков. По его словам, также обнаружено 15 природных пожаров на площади более 2,8 тыс. га. На особом контроле находятся природные пожары на территориях Горного и Верхневилюйского районов.

Также во вторник ФБУ "Авиалесоохрана" начинает работу по тушению пожаров с применением взрывчатых веществ, специалисты будут работать на территории Горного района республики. Всего к тушению пожаров в Якутии привлечены свыше 1,8 тыс. человек, задействовано 238 единиц техники. Пожары помогают тушить авиация Минобороны и МЧС РФ.

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