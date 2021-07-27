В Красноярском крае задержали подозреваемую в убийстве пенсионерки

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Полицейские задержали подозреваемую в убийстве 80-летней пенсионерки в Красноярском крае, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону во вторник.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось получить данные о том, что к преступлению может быть причастна женщина, которая накануне убийства заходила в подъезд дома, в котором проживала погибшая. Установлено, что злоумышленница вошла в квартиру через входную дверь и нанесла множество ударов тупым предметом по голове, после чего скрылась", - говорится в сообщении.

Личность женщины была установлена накануне полицейскими. Подозреваемой оказалась ранее судимая 50-летняя жительница города Назарово. Она была задержана оперативниками.

Убийство пожилой женщины в Назарово произошло в апреле этого года. Тело потерпевшей с признаками насильственной смерти было найдено в ее квартире. Следствие по делу продолжается. Информацию о мотивах преступления правоохранители пока не сообщают.