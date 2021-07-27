На Кузбассе завели дело из-за смерти маленькой девочки, которую не лечила мать

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка в Кемеровской области, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, малолетняя девочка с тяжелым заболеванием в период с 24 сентября 2018 года по 26 июня текущего года "не получала в полном объеме назначенных лекарств - терапию, в результате чего произошло ускоренное прогрессирование инфекции и развитие вторичных заболеваний", что привело к смерти ребенка в возрасте 2 лет 7 месяцев, говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В следственном управлении не уточняют, какая именно инфекция стала причиной смерти девочки.

Отмечается, что в апреле текущего года органами опеки девочка была передана под опеку 55-летней бабушки, так как мать не занималась лечением ребенка.

Врачи подтвердили, что в период проживания с матерью у девочки диагностировалось существенное развитие инфекции, однако в стационаре и при терапии в присутствии врачей заболевание не прогрессировало.

Следствием была назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка. "Вследствие изучения медицинских документов имеются основания полагать, что при надлежащем приеме препаратов можно было полностью исключить заражение малолетней потерпевшей инфекцией либо существенно продлить ее жизнь", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в отношении органов опеки материалы выделены в отдельное производство. Проводится доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение.