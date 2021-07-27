Томск расторгнет контракт с озеленителями из-за неудачного цветочного герба

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Мэрия Томска сообщила, что решила расторгнуть контракт на озеленение города с екатеринбургским ООО "Артеверде". К компании у чиновников было много претензий, но главной стал неудачный, как посчитали в мэрии, цветочный герб на въезде в город.

"Артеверде" в 2021 году выиграла конкурс на озеленение Томска, снизив стоимость муниципального контракта с 31,5 млн рублей до 12,7 млн рублей. По условиям контракта она должна была высадить цветочный герб города на склоне улицы Нахимова. Вице-мэр Вячеслав Черноус назвал проделанную работу некачественной и не соответствующей заявленным параметрам.

Герб на склоне появился в середине июля. Томичам он не понравился и они стали жаловаться. Мэрия дала подрядчику шесть дней на устранение замечаний.