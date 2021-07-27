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Неизвестные совершили покушение на бизнесмена на трассе "Кавказ"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство жителя Ставропольского края, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

"В ночь на 26 июля в Кочубеевском округе на федеральной автодороге "Кавказ" неизвестные, двигаясь на автомобиле марки Toyota Land Cruiser, выстрелили не менее шести раз в машину, за рулем которой находился 37-летний мужчина. Злоумышленники с места происшествия скрылись", - говорится в сообщении.

Потерпевшего госпитализировали с огнестрельным ранением предплечья левой руки.

По факту покушения на убийство и незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК РФ. Личности злоумышленников устанавливаются.

Информированный источник "Интерфакса" сообщил, что "потерпевший - ставропольский бизнесмен".

Ставропольский край СКР

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