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Аэропорт Симферополя опроверг сообщения об экстренной посадке самолета

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Экстренных посадок в аэропорту Симферополя во вторник, 27 июля, не было, заявляют в авиагавани.

В пресс-службе подчеркнули, что самолеты в течение дня приземляются в аэропорту в штатном режиме.

Ранее СМИ анонсировали экстренную посадку борта из Москвы авиакомпании "Якутия".

"Самолет, где находились 162 пассажира и 7 членов экипажа, совершенно нормально сел. Вызвали техника. Перед вылетом, насколько я знаю, обнаружили вибрацию двигателя", - сказал "Интерфаксу" представитель авиакомпании в Симферополе.

Симферополь

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