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Группу инспекторов ГИБДД задержали на Кубани за взяточничество

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Четырех инспекторов ДПС ГИБДД задержали в Краснодаре по подозрению в получении взяток, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю.

Задержанным полицейским вменяется злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий и получение взятки.

Материалы направлены в следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Руководством регионального главка МВД в отношении фигурантов назначена проверка, сотрудники отстранены от исполнения обязанностей.

Краснодарский край

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