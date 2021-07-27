Группу инспекторов ГИБДД задержали на Кубани за взяточничество
Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Четырех инспекторов ДПС ГИБДД задержали в Краснодаре по подозрению в получении взяток, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю.
Задержанным полицейским вменяется злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий и получение взятки.
Материалы направлены в следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
Руководством регионального главка МВД в отношении фигурантов назначена проверка, сотрудники отстранены от исполнения обязанностей.