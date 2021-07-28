Индийские военные прибыли в Волгоград на учения "Индра-2021"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Оперативная группа Вооруженных сил Индии прибыла в Волгоград для проведения совместного российско-индийского учения сухопутных войск "Индра-2021", сообщает пресс-служба ЮВО.

"Рекогносцировочная группа индийской стороны совместного учения оценит готовность полевого лагеря и мест проведения учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области. В совместном учении примут участие около 250 военнослужащих мотострелкового соединения ЮВО и столько же военнослужащих Вооруженных сил Индии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на учении задействуют 300 различных мишеней, из них свыше 100 подвижных, имитирующих автомобильную и бронированную технику противника.

Задачей учения является повышение готовности органов управления, сил и средств к борьбе с терроризмом. Военнослужащие выполнят тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований, поиск и уничтожение условных взрывных устройств, ведение радиационной, химической и биологической разведки в зданиях и на местности.

Совместное российско-индийское учение "Индра-2021" состоится в Волгоградской области с 1 по 13 августа 2021 года. В этом году предусмотрено участие военнослужащих ЮВО в международных учениях с подразделениями вооруженных сил Абхазии, Южной Осетии, Армении, Алжира, Индии, Казахстана и Пакистана. Северная Осетия примет российско-алжирское военное учение "Алжир-2021".