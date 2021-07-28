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Хабаровский край и ОАК подписали программу социального партнерства

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Правительство Хабаровского края и ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" подписали программу социального партнерства, сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Сегодня мы подготовили программу социального партнерства, подписали с руководством края", - сказал он журналистам.

По его словам, в рамках программы планируется реализовать мероприятия по развитию социальной инфраструктуры Комсомольска-на-Амуре, в том числе по благоустройству городского пространства и реконструкции поликлиники и другое.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, находящийся с визитом в Комсомольске-на-Амуре, отметил важность создания комфортной городской среды, предоставление людям возможности получить "достойное образование и хорошую медпомощь".

Сейчас правительство края и ПАО "Компания "Сухой" разрабатывают партнерское соглашение по развитию Комсомольска-на-Амуре на 2021-2023 годы. Уже выбраны шесть основных направлений программы социального партнерства. Это формирование человеческого капитала, создание комфортной городской среды, спортивной инфраструктуры; развитие здравоохранения, культуры, образования и молодежной политики.

Хабаровский край ОАК Михаил Мишустин

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