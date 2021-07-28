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МВД Бурятии сообщило о проверке после задержания своего высокопоставленного сотрудника

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - МВД Бурятии проводит служебную проверку в отношении одного из высокопоставленных сотрудников, которого подозревают в получении крупной взятки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Начата служебная проверка. В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с законодательством", - сказал представитель МВД республики.

Ранее в СМИ сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя начальника следственного управления МВД по Республике Бурятия Андрея Бардаханова.

Бурятия МВД

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