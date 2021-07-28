Море у южного побережья Приморья впервые прогрелось до 28 градусов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Вода в Амурском заливе на юге Приморья прогрелась до исторического максимума - плюс 28 градусов, сообщил в среду Примгидромет.

В бухте Находка температура воды достигла плюс 25 градусов.

Гребень антициклона продолжает удерживать в Приморье жаркую и сухую погоду. Во вторник днем столбики термометров поднялись до плюс 30-37 градусов. Среднесуточная температура превышает климатическую норму на 2-6 градусов, на десяти метеостанциях положительная аномалия составила семь градусов и больше.

В крае продолжает действовать объявленное в конце прошлой недели штормовое предупреждение об аномально жаркой погоде. Вторая декада июля в крае выдалась очень теплой и экстремально сухой. Средняя температура воздуха превысила норму на 3-7 градусов.