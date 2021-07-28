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Во Владикавказе 9 полицейских получили от 2,5 до 10 лет за смерть задержанного

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Владикавказа вынес приговор десяти сотрудникам отдела уголовного розыска по городу, признав их виновными в превышении должностных полномочий и нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Северной Осетии.

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал бывших полицейских виновными и назначил им наказания в виде лишения свободы от 2 лет 6 месяцев до 10 лет", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 31 октября 2015 года в отдел полиции Владикавказа доставили мужчину якобы по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью. В служебном кабинете к нему применили физическое насилие, требуя признаться в преступлении, которое он не совершал. В ночь на 1 ноября его в бессознательном состоянии госпитализировали, но утром он скончался, не приходя в сознание.

В декабре 2015 года начальника угрозыска Владикавказа задержали по делу о смерти этого мужчины.

Полицейские осуждены по ч. 1, ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), пп. "а,б,в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, специальных средств, с причинением тяжких последствий), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Также они лишены званий.

Владикавказ Северная Осетия МВД

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