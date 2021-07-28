Мосгорсуд признал законным приговор экс-депутату Госдумы Волчеку

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу петербургского бизнесмена, бывшего депутата Государственной Думы Дениса Волчека, который получил три года колонии за покушение на особо крупное мошенничество. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

В конце мая текущего года Пресненский суд Москвы признал Волчека виновным в покушении на особо крупное мошенничество (часть 3 статьи 30 - часть 4 статьи 159 УК РФ) и назначил ему наказание в виде трех лет в исправительной колонии общего режима.

Процесс по его делу прошел в особом порядке – без исследования доказательств, так как он признал вину.

Как заявляли в столичном главке Следственного комитета, 22 апреля 2020 года в одном из офисов столичной фирмы на Краснопресненской набережной представителю Волчека и его сообщника Зураба Плиева передали 8 млн рублей непривлечение бизнесмена к уголовной ответственности.

Получатель денег был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Позднее в Петербурге задержали Волчека.

Как поясняли в СК, действия Волчека, Плиева и посредника были квалифицированы как покушение на мошенничество, поскольку никто из них не имел возможности повлиять на ход расследования уголовного дела в отношении предпринимателя.

Волчек – российский бизнесмен, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга четвертого созыва. Депутат Госдумы РФ 5-го и 6-го созывов.

Со своей стороны в столичной прокуратуре уточнили, что Волчек совместно с соучастником склоняли бизнесмена к передаче им 300 тысяч евро и наручных часов Patek Philippe стоимостью 7,5 млн рублей.

После этого предприниматель обратился в правоохранительные органы, и передача денег и часов проходила в рамках оперативных мероприятий.

"Волчек и его соучастник заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, в связи с чем уголовные дела в отношении них были выделены в отдельное производство", - отмечала представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.